POCO M2 Pro представят 7 июля

Появился официальный тизер смартфона POCO M2 Pro, в ходе которого разработчики устройства официально заявили, что смартфон будет оборудован системой из четырех камер и официальный анонс гаджета состоится 7 июля. Это пока что вся официальная информация от производителя, так что говорить о каких-либо других бонусах пока что рано. Да, мы уверены в том, что у смартфона будет целый ряд дополнительных преимуществ и что производитель позволит насладится мощнейшим процессором, но на текущий момент вся информация о гаджете является просто слухом. Кроме того, многие пользователи очень хотели бы получить стоимость устройства, ведь это самое важное при выборе гаджета на текущий момент. Надеемся, что POCO M2 Pro будет доступным.