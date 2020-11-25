POCO M3 официально представили

Как сообщалось ранее, суббренд Xiaomi под названием POCO только что официально представил миру POCO M3. И, как утверждали те же самые утечки, это настоящий лидер среди аналогов в своем ценовом диапазоне. Главной особенностью продукта можно назвать довольно приличную батарею, которая отлично справляется с длительным использованием устройства. Кроме того, устройство может похвастаться достаточно мощным процессором Qualcomm Snapdragon 662, 6,53-дюймовым экраном с разрешением FHD + и, конечно же, большим аккумулятором на 6000 мАч. К сожалению, эта батарея заряжает только зарядкой до 18 Вт, а это означает, что придется долго ждать, пока батарея зарядится от нуля до ста. Но, с другой стороны, в этом нет ничего удивительного.