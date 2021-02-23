POCO M3 выйдет в новых регионах

POCO M3 недавно был анонсирован в Индии. Он продавался как горячие пирожки с тех пор, как поступил в продажу, и по состоянию на вчерашний день в стране было продано более 250 000 единиц за менее чем 10 дней. Теперь телефон попал в Нигерию, но еще неизвестно, сможет ли он повторить свой успех здесь. POCO не имеет официального магазина я в Нигерии, поэтому, как и Redmi, ее телефоны будут продаваться под ее материнской компанией Xiaomi. POCO M3 не был представлен должным образом в этой стране, но заинтересованные покупатели могут приобрести телефон прямо сейчас в официальном магазине Xiaomi на Jumia Nigeria. POCO M3 доступен в двух конфигурациях — 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ. Яркий пример постепенного захвата рынка производителем недорогих смартфонов.