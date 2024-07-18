POCO M6 5G получил версию на 4/64 ГБ памяти

Компания Xiaomi объявила о выпуске новой конфигурации смартфона POCO M6 5G, который вышел в Индии еще в прошлом году. Новый вариант имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Его цена составляет 100 долларов. Ранее аппарат был доступен в версиях с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене в 115, 125 и 150 долларов соответственно.

Смартфон также характеризуется однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+, 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 50-Мп основной камерой, модемом для сотовых сетей пятого поколения, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной зарядки.
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