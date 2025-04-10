POCO M7 Pro 5G оценили в 20 тысяч рублей

Российские ритейлеры выпустили в продажу смартфон POCO M7 Pro 5G, который дебютировал в Китае еще в конце прошлого года. Новинка оценена в 22 и 24 тысячи рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. До 4 мая смартфон можно будет приобрести со скидкой за 20 и 22 тысячи рублей соответственно.

Напомним, что POCO M7 Pro 5G оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7025 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6,67-дюймовым gOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2400:1080 точек, пиковой яркостью 2100 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 20 Мп, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP64, аккумулятором ёмкостью 5110 мАч и поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки.
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