OnePlus Turbo 6X оценили в 220 долларов

Компания OnePlus объявила о выходе среднебюджетного смартфона OnePlus Turbo 6X, который базируется на новенькой 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 7360 SUPER. Новинка также получила 6,72-дюймовый LCD-экран с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, до 12 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ встроенной памяти, двойную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддержку 45-Вт проводной и обратной проводной зарядок, стереодинамики, боковой дактилоскопический сенсор, корпус толщиной 8,55 мм и массой 208 граммов. Смартфон появится в продаже на дебютном китайском рынке 15 июня по эквивалентной цене 220 долларов за базовую версию с 8/128 ГБ.

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