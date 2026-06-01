Представлен флагманский смартфон HUAWEI nova 16 Ultra

Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью nova 16 Ultra, которая основана на фирменной однокристальной системе Kirin 9010S. Новинка также получила 6,84-дюймовый OLED-экран с разрешением 2856:1320 точек, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, основную камеру с модулями на 200 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,7-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), датчик цветопередачи Red Maple, селфи-камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 7,5-Вт обратной беспроводной зарядок, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, поддержку технологии NearLink 2.0, NFC и ИК-порт. Цена базовой конфигурации с 256 ГБ встроенной памяти составляет 695 долларов.