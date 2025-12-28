POCO M8 Pro 5G получит батарею на 6500 мАч

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображение и основные параметры смартфона POCO M8 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, 6,83-дюймовый микроизогнутый AMOLED-экран с разрешением 2772:1280 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 100-Вт быстрой проводной зарядки, корпус с размерами 162,5:74,7:7,9 мм и массой 207 граммов, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, оптический дактилоскопический сенсор, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4, ИК-сенсор, гибридный слот для карты памяти microSD и предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.