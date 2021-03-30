POCO X3 Pro с Snapdragon 860 выпущен за 260 долларов

Подразделение POCO компании Xiaomi, анонсировала флагманские модели POCO X3 Pro и POCO F3 для мировых рынков. Теперь же известно вся информация о ценах и технических характеристиках смартфона X3 Pro.

POCO X3 Pro доступен двух вариантах: 6 ГБ ОЗУ + 128 Гб памяти и 8 ГБ ОЗУ + 128 Гб памяти. Их цена составляет 260 долларов США и 287 долларов США соответственно.

POCO X3 Pro поставляется в трех цветовых вариантах: Golden Bronze, Graphite Black и Steel Blue. Оснащена новинка 6,67-дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана FHD+ поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 6. Устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев и работает на ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12. За производительность смартфона отвечает новый процессор Snapdragon 860. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. X3 Pro имеет 20-мегапиксельную переднюю камеру, а его круглый модуль камеры на задней панели имеет 48-мегапиксельный основной объектив Sony IMX582, 8-мегапиксельный сверхширокий снимок, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макрос. камера. Смартфон также оснащен стереодинамиками, портом USB-C и аудиоразъемом 3,5 мм.