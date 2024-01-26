POCO X6 Pro оценен в 34 тысячи рублей

В каталогах российских ритейлеров начал появляться смартфон Poco X6 Pro, представленный в начале этого года. За новинку просят 34 тысячи и 40 тысяч рублей в версиях с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712:1220 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1800 нит, ШИМ-затемнением 1920 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8300-Ultra, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (ультраширик) и 2 Мп (макро), стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и модулем NFC.