POCO X6 оценен в 230 долларов

Компания Xiaomi представила смартфон POCO X6, который появится в международной продаже по цене в 230, 250 и 290 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 1800 нит, кадровой частотой 120 Гц, подэкранным дактилоскопом и поддержкой Dolby Vision, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой MIUI 14 и тремя номерными обновлениями в будущем.