POCO X7 и POCO X7 Pro представлены в России

На российском рынке новые смартфоны POCO X7 и POCO X7 Pro. В основе лежит флагманский процессор Dimensity 8400-Ultra, дебютировавший на мировом рынке как самый мощный чипсет в серии X. Построенный на базе 4-нанометрового техпроцесса TSMC и имеющий передовой дизайн All-Big-Core, Dimensity 8400-Ultra позволяет достичь прироста энергоэффективности – 54% для CPU и 70% для GPU, при этом на 50% увеличивает производительность работы искусственного интеллекта по сравнению с предшественником. Оснащен технологией LiquidCool 4.0 для поддержания качественного охлаждения под нагрузкой. Получила аккумулятор емкостью 6000 мАч (тип.) — самую большую емкость в истории бренда — которая обеспечивает до 14,5 часов непрерывной работы. POCO X7 Pro и POCO X7 оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем CrystalRes 1.5K с частотой обновления 120 Гц и поддержкой 68 миллиардов цветов. Оснащены основной камерой Sony IMX882 50 Мп. POCO X7 Pro будет представлен в трех эффектных цветах: черный, зеленый и желтый. POCO X7 будет доступен в трех цветах: серебристый, зеленый и черный.

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