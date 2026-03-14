POCO X8 Pro MAX получит АКБ на 8500 мАч

Компания Xiaomi поделилась новыми подробностями о смартфонах POCO X8 Pro и X8 Pro MAX, которые представят на международном рынке уже 17 марта. Итак, смартфоны оснастят защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, производительными однокристальными системами MediaTek Dimensity 8500 Ultra и Dimensity 9500s, аккумуляторами ёмкостью 6500 мАч и 8500 мАч соответственно, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. При этом старшая модель получит тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Light Fusion 600 и с оптической стабилизацией.

Предполагается, что POCO X8 Pro Max также оснастят 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 кд/кв.м и подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor