Vivo V70 FE оценили в 385 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью V70 FE, которая основана на 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 7360-Turbo с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2.

Новинку также оснастили 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек, адаптивной кадровой частотой 30, 60, 90 и 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом толщиной 7,59 мм с защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, подэкранным оптическим сканером отпечатков пальцев и модемом 5G. Смартфон оценен на дебютном индонезийском рынке в эквивалент 385 долларов за базовую конфигурацию с 8/256 ГБ памяти.
