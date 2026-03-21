POCO X8 Pro и X8 Pro Max официально стартовали в России

POCO в России представила два новых смартфона — X8 Pro и X8 Pro Max, которые ориентированы на высокую производительность, крупные яркие экраны и ёмкие аккумуляторы. Модели различаются аппаратной платформой и рядом уникальных особенностей. POCO X8 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 8500-Ultra, созданном с использованием 4-нм техпроцесса. В свою очередь, старшая версия — POCO X8 Pro Max — получила более мощный чип MediaTek Dimensity 9500s, выполненный по современному 3-нм техпроцессу. Система охлаждения в X8 Pro основана на двухслойной технологии POCO 3D IceLoop с площадью 5300 мм, в то время как X8 Pro Max оснащён аналогичной системой с большей площадью охлаждения (5800 мм²) и эксклюзивной 3D-выпуклостью над процессором. Обе модели используют оперативную память LPDDR5X и накопители UFS 4.1, обеспечивая высокую скорость работы.

Экран обоих устройств выполнен по технологии AMOLED и защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Разрешение составляет 1,5K, а пиковая яркость достигает 3500 нит. Диагонали экранов отличаются: у X8 Pro — 6,59 дюйма, у X8 Pro Max — 6,83 дюйма. Старшая версия выделяется ещё более узкими рамками и интегрированным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Кроме того, оба экрана поддерживают ШИМ-затемнение на частоте 3840 Гц и имеют сертификацию TÜV Rheinland, которая подтверждает их безопасность для глаз. Защита от воды и пыли также разнится: POCO X8 Pro соответствует стандарту IP68, в то время как X8 Pro Max обладает широким набором сертификатов — от IP66 до IP69K.

Что касается автономности, базовая модель снабжена аккумулятором на 6500 мАч с использованием кремниево-углеродной технологии. У X8 Pro Max батарея обладает увеличенной ёмкостью — 8500 мАч. Оба устройства поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт и функцию обратной зарядки на 27 Вт для подзарядки других гаджетов. С точки зрения камер разница минимальна. Оба смартфона оснащены основным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией: у младшей модели это Sony IMX882, в то время как у старшей — более технологичный Light Fusion 600 с Dual Native ISO Fusion для улучшенного динамического диапазона. Дополнительно они имеют ультраширокоугольную камеру на 8 Мп и фронтальную на 20 Мп.

POCO X8 Pro

Флагманский процессор Dimensity 8500-Ultra (4-нм техпроцесс)

6,59-дюймовый сверхъяркий AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость дисплея 3500 нит

Основная камера: 50 МП SONY IMX882 с оптической стабилизацией изображения. 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. 20-мегапиксельная фронтальная камера

Аккумулятор 6500 мАч (типовая емкость) с быстрой зарядкой HyperCharge мощностью 100 Вт (обратная зарядка до 27 Вт)

Защита от пыли и воды IP68

LPDDR5X + UFS 4.1

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей

HyperOS 3

POCO X8 Pro Max

Флагманский процессор Dimensity 9500s (3-нм техпроцесс)

6,83-дюймовый сверхъяркий AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Дисплей с пиковой яркостью 3500 нит

Основная камера: 50 МП Light Fusion 600 с оптической стабилизацией изображения. 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. 20-мегапиксельная фронтальная камера

Аккумулятор 8500 мАч (типовая емкость) с быстрой зарядкой HyperCharge мощностью 100 Вт (обратная зарядка до 27 Вт)

Защита от пыли и воды IP68

LPDDR5X 9600 Мбит/с + UFS 4.1

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей

HyperOS 3

Поддержка e-SIM

По дизайну флагманская модель предлагает премиальные элементы: металлическую рамку, заднюю панель из стекловолокна и RGB-подсветку для уведомлений, статуса зарядки и других событий.