Смартфон iQOO 15T оценили в 555 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 15T, которая базируется на 3-нанометровой флагманской платформе MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition. Новинку также оснастили фирменным игровым чипом Q3, ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, 6,82-дюймовым OLED-экраном BOE Q10+ с разрешением 3186:1440 точек, адаптивной кадровой частотой 8T LTPO от 1 до 144 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит и высокочастотным ШИМ-затемнением с частотой 2592 Гц, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, основной камерой с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 4.5) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, продвинутой системой охлаждения и предустановленной прошивкой OriginOS 6. Базовая конфигурация с 12/256 ГБ оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 555 долларов.

Motorola Moto G37 Power получит батарею на 7000 мАч…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделями Moto G37 и Moto G37 Power, которые основаны н…
OnePlus Nord 6 оценен от 32 тысяч рублей …
Российский AliExpress объявила о старте продаж смартфона OnePlus Nord 6, который оценен от 32 тысяч рубле…
Samsung Galaxy S26 уже подешевел в США …
Смартфоны серии Samsung Galaxy S26 появились в продаже чуть больше недели назад, однако продажи в США и И…
Vivo Y600 Pro с АКБ на 10000 мАч готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что в ближайшее время будет представлен смартфон Y600 Pro. Производитель подтверд…
Huawei представила смартфон Pura X Max…
Компания Huawei первой показала складной смартфон с широким, почти «квадратным» форм-фактором, который ра…
Камерофон Xiaomi Leica Leitzphone оценили в 2000 евро …
Компания Xiaomi представила смартфон Leica Leitzphone, который стал глобальной версией эксклюзивного для …
Официально: RedMagic 11S Pro получит АКБ на 7500 мАч …
Компания RedMagic раскрыла некоторые технические параметры игрового смартфона 11S Pro, который будет пред…
Объявлена дата выхода Samsung Galaxy A57 …
Компания Samsung объявила, что среднебюджетные смартфоны Galaxy A57 и Galaxy A37 будут представлены 25 ма…
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor