Смартфон iQOO 15T оценили в 555 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO 15T, которая базируется на 3-нанометровой флагманской платформе MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition. Новинку также оснастили фирменным игровым чипом Q3, ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, 6,82-дюймовым OLED-экраном BOE Q10+ с разрешением 3186:1440 точек, адаптивной кадровой частотой 8T LTPO от 1 до 144 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит и высокочастотным ШИМ-затемнением с частотой 2592 Гц, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, основной камерой с модулями на 200 Мп (стабилизация уровня CIPA 4.5) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, продвинутой системой охлаждения и предустановленной прошивкой OriginOS 6. Базовая конфигурация с 12/256 ГБ оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 555 долларов.