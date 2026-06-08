Складной iPhone выйдет лишь в одном цвете корпуса

Apple, похоже, намерена действовать максимально осторожно со своим первым складным смартфоном iPhone Fold (или Ultra — инсайдеры не определились с названием). Это неудивительно — компания выходит на рынок, где конкуренты уже несколько лет пытаются добиться массового успеха, но пока так и не смогли превратить складные устройства в по-настоящему массовый продукт. На фоне высокой стоимости разработки, сложностей конструкции и дорогих комплектующих Apple, по данным специалистов, может ограничиться всего одной версией устройства, чтобы снизить риски и расходы.

По данным инсайдера, первая партия iPhone Fold составит около 11 миллионов устройств — и новинка, по его словам, может выйти только в белом цвете. Для Apple такой подход не является чем-то необычным — например, наушники AirPods традиционно доступны лишь в белом исполнении. Однако для линейки iPhone подобное решение стало бы весьма неожиданным, так как обычно смартфоны доступны в двух-трёх цветах как минимум. С другой стороны, выпуск модели в одном цвете позволит Apple избежать дополнительных затрат на тестирование различных вариантов покрытия и их устойчивости к длительной эксплуатации. Это особенно актуально на фоне сообщений о том, что анодированный алюминиевый корпус iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max оказался достаточно восприимчивым к потёртостям и царапинам. Возможно, именно поэтому белый вариант рассматривается как наиболее универсальное и практичное решение.
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