Samsung прекратит продажи Galaxy Z TriFold

Сообщается, что причиной этого решения стали высокие производственные затраты, поскольку цены на компоненты значительно возросли, что сделало невозможным для Samsung получать прибыль даже при продолжении продаж. В интервью Bloomberg в прошлом месяце глава мобильного бизнеса Samsung Вон-Джун Чой заявил, что компания не планирует выпускать преемника для TriFold, но предположил, что некоторые элементы конструкции модели могут появиться в других складных телефонах Samsung со временем. И это достаточно странно, так как в разработку устройства вложили немало денег, а теперь, получается, все эти труды были потрачены зря. С другой стороны, если устройство продают в убыток даже при цене почти в 3000 долларов, заниматься этим направлением действительно нет никакого смысла — производителю это ничего не даст.