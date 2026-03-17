Samsung прекратит продажи Galaxy Z TriFold

Samsung готовится прекратить продажи своего первого складного смартфона с тройным дисплеем Galaxy Z TriFold менее чем через три месяца после его запуска в США. Как сообщил анонимный представитель Samsung, продажи устройства стоимостью 2899 долларов сначала будут свёрнуты в Корее, а затем прекратятся в США, когда оставшиеся запасы будут распроданы. Это заявление следует за отчётом корейского медиа-издания Dong-A Ilbo от понедельника, согласно которому TriFold получит последнюю поставку в Корею 17 марта. Сайт Samsung прекратил обновления о будущих поставках для этого складного устройства в начале марта, и сейчас он отображается как «распродан».

Сообщается, что причиной этого решения стали высокие производственные затраты, поскольку цены на компоненты значительно возросли, что сделало невозможным для Samsung получать прибыль даже при продолжении продаж. В интервью Bloomberg в прошлом месяце глава мобильного бизнеса Samsung Вон-Джун Чой заявил, что компания не планирует выпускать преемника для TriFold, но предположил, что некоторые элементы конструкции модели могут появиться в других складных телефонах Samsung со временем. И это достаточно странно, так как в разработку устройства вложили немало денег, а теперь, получается, все эти труды были потрачены зря. С другой стороны, если устройство продают в убыток даже при цене почти в 3000 долларов, заниматься этим направлением действительно нет никакого смысла — производителю это ничего не даст.
