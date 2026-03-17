POCO X8 Pro оценили в 300 долларов

Компания POCO представила на глобальном рынке смартфон POCO X8 Pro, который основан на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 8500-Ultra с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графикой Mali-G720 MC8. Новинку также оснастили 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, системой охлаждения 3D Dual-Layer IceLoop на 5300 мм², 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2756:1268 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, металлической рамкой и стеклянной тыльной панелью, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, динамической RGB-подсветкой и стереодинамиками с сертификацией Hi-Res Audio. Цена смартфона составляет 300, 330 и 360 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/512 ГБ памяти соответственно.