POCO выпустит свой первый ноутбук в Индии

В последнее время многие бренды смартфонов не ограничиваются производством только мобильных телефонов, отклоняясь выпуском нестандартных продуктов. Одним из таких брендов является POCO, который намекнул о своих планах по расширению в других сегментах.

Согласно отчету, китайский производитель смартфонов, планирует выпустить новый ноутбук в Индии, который также станет его первым ноутбуком от компании. По словам известного информатора Мукула Шармы, аккумулятор для ноутбуков серии Redmi G только что прошел сертификацию в Индийским бюро стандартов (BIS). Глядя на изображение, предоставленное информатором, в базе данных BIS была обнаружена батарея ноутбука серии Redmi G с номером модели G16B01W. Хотя он находится под брендом POCO. Это аккумулятор емкостью 3620 мАч который изначально предназначался для игровых ноутбуков Redmi G и Redmi G Gaming.

Если это действительно игровой ноутбук, мы можем ожидать процессоры серии Intel или AMD Ryzen в паре с видеокартой NVIDIA или Radeon.