PUBG Mobile Esports использует флагманы Sony Xperia в качестве официальных смартфонов для турниров 2022 года

Sony Xperia является официальным партнером смартфонов для глобального турнира 2022 года по PUBG Mobile. Sony предоставит свои флагманы профессиональным игрокам по всему миру для участия в предстоящих соревнованиях.

В этом году будет проведено больше турниров в большем количестве регионов, чтобы больше людей имели возможность соревноваться. Будет два крупных события — PUBG Mobile Global Championship 2022 и полугодовой турнир. Вы можете не думать о Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III как об игровых телефонах, но Sony действительно приложила много усилий, чтобы сделать их именно такими. Инженеры консультируют профессиональных игроков, начиная с поколения Mark II. Они дошли до того, что записали движения пальцев игроков и воспроизвели их с помощью робота, чтобы помочь им точно настроить отображение. Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц.