Panasonic P95 с распознаванием лиц

По какой-то странной причине производители вдруг решили, что нужно ставить на свои смартфоны идентификацию по лицу. То есть, чтобы вы разблокировали свой смартфон не при помощи отпечатка пальцев, а при помощи своего же лица. Во флагманских смартфонах данная функция выглядит более-менее адекватно, так как там сканеры дорогие и работает этого хорошо, но вот зачем в бюджетный Panasonic P95 данную фишку установили я не совсем понимаю. Нужно же правильно расставлять приоритеты. Никто не станет покупать Panasonic P95 ради данного сканера, ведь и так понятно, что работать он будет не очень хорошо. С другой стороны, теперь у маркетологов компании будет возможность похвастаться перед покупателями крутой и очень нужной фишкой, которая на самом деле очень редко используется даже в более дорогих моделях.