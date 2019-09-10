Panasonic Toughbook 55 работает 20 часов

Официально представлен совершенно необычный ноутбук Panasonic Toughbook 55, который может похвастаться достаточно производительной начинкой, прочным корпусом и, что самое главное, весьма продвинутой батареей. Она обеспечивает ноутбук целыми двадцатью часами активной работы без подключения к розетке, что по современным меркам нечто невероятное. При этом ноутбук довольно толстый и увесистый, так что покупать его хрупким девушкам строго не рекомендуется. А вот если вы много ездите по миру и хотите получить продвинутое решение с громадным набором бонусов, то стоит посмотреть в сторону Panasonic Toughbook 55. У этого ноутбука есть все необходимое, чтобы удовлетворить ваши запросы и проработать при этом почти целые сутки.