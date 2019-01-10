Panasonic представляет новые модели Bluetooth-гарнитур - HF410B и NJ310B

Panasonic представила аппаратные продукты на CES 2019, примером которых являются новые наушники Bluetooth под названием HF410B и NJ310B. Они спроектированы в соответствии с тенденцией «активного отдыха». Обе модели отличаются глубокими тонами и тонким дизайном с вариантами цветовой гаммы черного, синего, красного, зеленого и белого.

Наушники RP-HF410B имеют накладную конструкцию с 30-мм неодимовыми магнитными драйверами. Они также имеют акустическое регулирование низких частот для оптимизации воздушного потока, тем самым улучшая воспроизведение на низких частотах. Они имеют вес всего 130 г и аккумулятор повышенной емкости, который позволяет играть в течение 24 часов без подзарядки. Наушники также имеют внутреннюю складную конструкцию с поворотным механизмом серии HF, что позволяет легко помещать их в сумку для транспортировки.

Между тем, Panasonic RP-NJ310B - это беспроводные наушники-вкладыши с 9-миллиметровым динамиком для акустической изоляции, компонент, который обеспечивает четкое звучание и низкие частоты. Воспроизведение составляет 6 часов, и у нас также есть функция быстрой зарядки, которая всего за 15 минут дает нам достаточно энергии для 70 минут воспроизведения звука.