Панель у монитора ASUS Designo MZ279HL имеет безрамочное исполнение

Компания ASUS представила новую модель с обозначением MZ279HL, которая получила безрамочное исполнение. Новинка оснащена 27-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Частота обновления достигает до 75 Гц, а время отклика — 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе также имеется система Flicker-Free, которая предотвращает мерцание изображения на различных уровнях яркости. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота экрана. Предусмотрены два порта HDMI и разъем D-Sub. О стоимости монитора пока не сообщается.