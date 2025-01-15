Parallels теперь умеет запускать Х86 на процессорах Apple

Также появилась возможность создавать новые виртуальные машины на базе Windows 10 21H2 и Windows Server 2022. Но среди ограничений платформы стоит отметить отсутствие поддержки внешних USB-устройств, несовместимость с Windows 11 версии 24H2. Безусловно, это достаточно заметные ограничения, которые не понравятся технически продвинутым пользователям. С другой стороны, на данный момент это одно из лучших и чуть ли не единственное решение по запуску приложений на базе данной архитектуры на процессорах от компании Apple, так что новость всё равно хорошая. Безусловно, в будущем разработчики будут улучшать свой софт, предоставляя всё больше и больше различных функций, но сейчас информации о грядущих апдейтах нет. Видимо, сначала нужно провести ряд тестов.