Parallels теперь умеет запускать Х86 на процессорах Apple

Сегодня компания Parallels добавила поддержку эмуляции архитектуры x86 в приложение Parallels Desktop 20.2 для Mac. Новая версия приложения позволяет эмулировать оборудование на базе Intel на компьютерах Mac с процессорами M1 и новее — это первое подобное обновление от Parallels со времён перехода Apple на архитектуру Arm в 2020 году. Однако, судя по информации из интернета, производительность работы в этом режиме оставляет желать лучшего. С другой стороны, по заявлению Parallels, пользователи смогут запускать существующие x86_64 версии Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019/2022, а также некоторые дистрибутивы Linux с UEFI BIOS через эмулятор Parallels с полным набором функций.

Также появилась возможность создавать новые виртуальные машины на базе Windows 10 21H2 и Windows Server 2022. Но среди ограничений платформы стоит отметить отсутствие поддержки внешних USB-устройств, несовместимость с Windows 11 версии 24H2. Безусловно, это достаточно заметные ограничения, которые не понравятся технически продвинутым пользователям. С другой стороны, на данный момент это одно из лучших и чуть ли не единственное решение по запуску приложений на базе данной архитектуры на процессорах от компании Apple, так что новость всё равно хорошая. Безусловно, в будущем разработчики будут улучшать свой софт, предоставляя всё больше и больше различных функций, но сейчас информации о грядущих апдейтах нет. Видимо, сначала нужно провести ряд тестов.
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