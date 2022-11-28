Параметры Realme 10 Pro+ будут отличаться в зависимости от региона

Сетевые источники сообщают, что одна из ключевых характеристик смартфона Realme 10 Pro+ будет отличаться в зависимости от региона продаж. Речь идет об аппаратной платформе. Если в большинстве регионов будет версия с однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, то в некоторых азиатских странах будет продаваться вариант на прошлогоднем чипсете Dimensity 920. Впрочем, большой разницы в производительности между этими процессорами не наблюдается.

Новинку также оснастили 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с ШИМ 2160 Гц, кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, фронтальной камерой на 16 Мп (датчик Samsung S5K3P9), тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (Samsung S5KHM6), 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, стереодинамиками и прошивкой Realme UI 4.0 «из коробки».