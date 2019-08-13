Пасхальное яйцо OnePlus 7 Pro открывает скрытые обои

OnePlus 7 Pro, представленный в мае этого года, поставляется с множеством первоклассных спецификаций, которые также делают его очень хорошим смартфоном для игр.

Таким образом, он имеет специальный игровой режим, который призван улучшить ваши игровые возможности с помощью некоторых хитрых приемов, таких как поддержание высокой яркости экрана, временная блокировка уведомлений и другие. Но OnePlus пошел еще дальше и начал сотрудничать с профессиональной киберспортивной командой Fnatic, чтобы предоставить второй режим, предназначенный для геймеров.

Режим Fnatic Mode позволяет телефону полностью сосредоточить все ресурсы на игре, блокируя больше уведомлений, отключая вторую SIM-карту и даже агрессивно управляя и закрывая фоновые приложения.

OnePlus упомянул, что в Fnatic Mode есть пасхальное яйцо, которое содержит новый экран с анимированным логотипом Fnatic, который затем предоставляет три варианта новых обоев, которые вы можете добавить в свою галерею. Чтобы открыть пасхальное яйцо, откройте «Настройки»> «Утилиты»> «Игровой режим» на OnePlus 7 Pro. Затем нажмите на режим Fnatic и нажмите пять раз по логотипу в верхней части страницы.