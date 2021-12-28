Патент Microsoft раскрывает возможность складывания телефона Surface втрое

Новый патент от Microsoft, только что раскрыл ранний взгляд на «многопанельное устройство» компании, которое может похвастаться новым дизайном. Патент был выдан управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO) на прошлой неделе и показывает эскиз устройства с двумя шарнирами, которое раскладывается, открывая один массивный экран, состоящий из трех отдельных секций. В сложенном виде устройство может служить традиционным смартфоном и выглядит как форма Surface Duo с широким профилем.

Никаких дополнительных деталей от Microsoft, о шарнирном механизме и о том, как он функционирует, нет. Другие производители, такие как Samsung, также, по слухам, работают над своим собственным инновационном складным устройством, в то время как TCL даже продемонстрировала работающее концептуальное устройство. Пока неизвестно, когда Microsoft предоставит дополнительную информацию о своем тройном проекте.