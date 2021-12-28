Патент Microsoft раскрывает возможность складывания телефона Surface втрое

Новый патент от Microsoft, только что раскрыл ранний взгляд на «многопанельное устройство» компании, которое может похвастаться новым дизайном. Патент был выдан управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO) на прошлой неделе и показывает эскиз устройства с двумя шарнирами, которое раскладывается, открывая один массивный экран, состоящий из трех отдельных секций. В сложенном виде устройство может служить традиционным смартфоном и выглядит как форма Surface Duo с широким профилем.

Никаких дополнительных деталей от Microsoft, о шарнирном механизме и о том, как он функционирует, нет. Другие производители, такие как Samsung, также, по слухам, работают над своим собственным инновационном складным устройством, в то время как TCL даже продемонстрировала работающее концептуальное устройство. Пока неизвестно, когда Microsoft предоставит дополнительную информацию о своем тройном проекте.
Комментарии и отзывы Microsoft
Osom OV1 смартфон ориентированный на конфиденциальность…
Osom OV1 смартфон ориентированный на конфиденциальностьРазработчики Essential Phone работают над новым устройством, получившим название Osom OV1. В отчете, опуб…
Xiaomi Redmi K50 будет иметь сканер отпечатков пальцев под д…
Xiaomi Redmi K50 будет иметь сканер отпечатков пальцев под дСерия Xiaomi Redmi K50 приближается, и в отчетах из Китая утверждается, что новые устройства получат скан…
Объявлена дата запуска Realme GT Neo2 в Европе…
Объявлена дата запуска Realme GT Neo2 в ЕвропеRealme GT Neo2 уже дебютировал в Китае и Индии, а теперь известно, что он также поступит на европейские р…
Ulefone Armor 14 выпущен с массивной батареей емкостью 10000…
Ulefone Armor 14 выпущен с массивной батареей емкостью 10000Ulefone представил преемника Armor 13, смартфон Ulefone Armor 14 с массивной батареей емкостью 1000 мАч. …
Tecno Pova Neo получит аккумулятор на 6000 мАч…
Tecno Pova Neo получит аккумулятор на 6000 мАчСетевые источники раскрыли дизайн и параметры смартфона Tecno Pova Neo, который еще не был представлен оф…
Смартфон Vivo S12 получил двойную вспышку …
Смартфон Vivo S12 получил двойную вспышку Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S12, одной из особенностей которой стала двой…
ASUS Zenfone 8 запускается 4 ноября в Бразилии…
ASUS Zenfone 8 запускается 4 ноября в БразилииASUS представила серию Zenfone 8, состоящую из двух отличительных устройств, получивших название Zenfone …
Флагман Xiaomi 12 получит 2K-дисплей…
Флагман Xiaomi 12 получит 2K-дисплейАвторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл новые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 12,…
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor