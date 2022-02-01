Патент OnePlus раскрыл дизайн OnePlus 10 Ultra

По эскизу видно что изображенное устройство очень похоже на OnePlus 10 Pro. Патентное изображение, обнаруженное информатором показывает прямоугольную камеру, которая оснащена камерой перископа с зеркальной поддержкой. Это будет первое устройство в линейке OnePlus с такой камерой. Это связано с тем, что в предыдущих моделях компания использовала только телеобъективы, но после ее слияния с OPPO мы ожидаем радикальные изменения. Недавно ходили слухи, что компания планировала объединить пользовательское ПЗУ OxygenOS и HydrogenOS в одно, известное как H2OOS. Ожидается, что OnePls 10 Ultra будет иметь много различных изменений по сравнению с 10 Pro, одним из которых может быть собственный NPU MariSilicon, который еще больше улучшит возможности обработки изображений камерой телефона. OnePlus 10 Ultra должен появиться во второй половине 2022 года.