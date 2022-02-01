Патент OnePlus раскрыл дизайн OnePlus 10 Ultra

OnePlus недавно представила OnePlus 10 Pro в Китае, а глобальный запуск еще не начался. Но уже ходят слухи о OnePlus 10 Ultra, который как ожидается, будет иметь впечатляющую камеру.

По эскизу видно что изображенное устройство очень похоже на OnePlus 10 Pro. Патентное изображение, обнаруженное информатором показывает прямоугольную камеру, которая оснащена камерой перископа с зеркальной поддержкой. Это будет первое устройство в линейке OnePlus с такой камерой. Это связано с тем, что в предыдущих моделях компания использовала только телеобъективы, но после ее слияния с OPPO мы ожидаем радикальные изменения. Недавно ходили слухи, что компания планировала объединить пользовательское ПЗУ OxygenOS и HydrogenOS в одно, известное как H2OOS. Ожидается, что OnePls 10 Ultra будет иметь много различных изменений по сравнению с 10 Pro, одним из которых может быть собственный NPU MariSilicon, который еще больше улучшит возможности обработки изображений камерой телефона. OnePlus 10 Ultra должен появиться во второй половине 2022 года.