Патент на Google Pixel Watch

Google Pixel Watch будут анонсированы в конце этого года. Был раскрыт дизайн благодаря патентной заявке от Google. Новый патент демонстрирует механизм быстрого переключения с замком для часов. Google подал патент во втором квартале 2017 года, но публикация появилась только вчера. Это означает, что компания уже давно работает над созданием Pixel Watch.

Как видно из эскизов, патентная заявка предназначена для механизма застежки, который позволит пользователям переключать полосы нажатием одной кнопки. Умные часы оснащены круглым циферблатом, что характерно для большинства часов Wear OS. Умные часы от Google будут иметь несколько преимуществ по сравнению с другими часами Wear OS. Поскольку это устройство Google, оно будет первым получать новые обновления Wear OS. Мы также можем ожидать, что компания будет полагаться на Google Assistant, чтобы отличать Pixel Watch от других брендов. Google уже доказал, что он может использовать программное обеспечение для создания потрясающих вещей, например, камера на смартфонах Pixel.