Патент на складной телефон Xiaomi

Патент на складной телефон, поданный Xiaomi в EUIPO (Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза),показывает планшетоподобное устройство с симметричным дизайном с двумя шарнирами для складывания дисплея с обеих сторон вдоль его вертикальной оси. Дизайн очень похож на складной телефон, который недавно был продемонстрирован на видео президентом Xiaomi Лин Бином, а позже появился в другом тизерном видео, опубликованном Xiaomi.

Диаграммы в заявке на патент Xiaomi показывают, что в будущем складывающемся устройстве могут быть установлены тройные задние камеры. Линзы будут размещены в модуле, который создаст небольшой горб. Ни на одном из запатентованных изображений нет ни одного выреза для селфи-камеры, и он не виден в тизер-видео Xiaomi.

Тройные задние камеры видны в патентной заявке, что означает, что они представляют только видение Xiaomi для складного устройства и не обязательно могут быть реализованы на имеющемся в продаже телефоне. Кроме того, Xiaomi уже дала понять, что ее складной телефон будет запущен как массовое устройство, только если концепция набирает обороты и вызывает достаточный интерес.