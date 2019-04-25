Патент от компании Xiaomi

Компания Xiaomi опубликовала новый запатентованный дизайн с несколькими возможными вариациями.

Патент показывает несколько итераций смартфона с выемкой, только выемка буквально торчит над верхним краем телефона. Эти рисунки показывают в основном двойную камеру. На задней стороне выемки ничего нет. Компания Xiaomi решила бороться с вырезами на экране иным способом. Вероятнее всего, с таким дизайном данный смартфон, не получит большого успеха. Тем не менее, всякий раз, когда компания подает патент, это не означает, что такой патент будет запущен в производство.