Патент от компании Xiaomi

2019-04-25, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi ; [109]
Компания Xiaomi опубликовала новый запатентованный дизайн с несколькими возможными вариациями.

Патент показывает несколько итераций смартфона с выемкой, только выемка буквально торчит над верхним краем телефона. Эти рисунки показывают в основном двойную камеру. На задней стороне выемки ничего нет. Компания Xiaomi решила бороться с вырезами на экране иным способом. Вероятнее всего, с таким дизайном данный смартфон, не получит большого успеха. Тем не менее, всякий раз, когда компания подает патент, это не означает, что такой патент будет запущен в производство.

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