Патент прозрачного дисплея от компании LG

Компания LG, которая еще не представила складной смартфон, успешно получила патент на складной дисплей, который в значительной степени является прозрачным.

Патент был подан еще в 2015 году, и LG уже несколько лет занимается этой идеей. Бренд также представил частично прозрачные OLED-телевизоры и даже раскладные дисплеи на выставке CES 2019 несколько месяцев назад. Форм-фактор в основном похож на Samsung Galaxy Fold, а LG, уделяет большое внимание шарнирному механизму в патенте. Похоже, что LG разрабатывает свою собственную опору, как Samsung сделал с Fold. Кроме того, прозрачный дисплей будет принимать сенсорный ввод с передней и задней стороны. Также есть описания системы с двумя задними камерами, но большая часть внимания, сосредоточена на прозрачном дисплее. Этот патент является доказательством того, что компания LG готова мыслить нестандартно, когда дело доходит до инноваций для смартфонов.