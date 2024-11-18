Пауэрбанк Anker Power Bank на 25000 мАч оценен в 90 фунтов стерлингов

Компания Anker пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью Anker Power Bank, которая уже появилась в продаже на британском рынке по цене в 90 фунтов стерлингов. Новинка характеризуется ёмкостью 25000 мАч, суммарной выходной мощностью 165 Вт, одним выдвижным кабелем USB Type C, удлиняющимся до 70 см, фиксированным кабелем USB Type C на 30 см, поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт, зарядкой через дополнительный разъем USB Type A на 33 Вт, зарядкой самого пауэрбанка мощностью до 100 Вт, встроенным экраном, отображающим полезную информацию, а также корпусом с размерами 157:53,8:48,8 мм и массой 595 граммов.