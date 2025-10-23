Пауэрбанк Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim вышел в России

Компания Baseus выпустила в российскую продажу компактные магнитные пауэрбанки AM41 Ultra-Slim и AM31 Ultra-Mini, которые оценены в 5000 и 3600 рублей соответственно. Новинки характеризуются алюминиевым корпусом и поддержкой 15-Вт быстрой беспроводной зарядки по стандарту Qi2. Первая модель получила батарею ёмкостью 10000 мАч, поддержку 27-Вт зарядки Quick Charge 3.0 , интеллектуальный чип для контроля температуры и защиты от перегрева, размеры 10:7:2 см и массу 175 граммов. Baseus PicoGo AM31 Ultra-Mini характеризуется ёмкостью 5000 мАч, размерами 9:6:1 см и массой 132 грамма, интерфейсом USB-C с поддержкой зарядки мощностью 20 Вт, модулем NTC для предотвращения перегрева.