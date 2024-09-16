Пауэрбанк Xiaomi Power Bank 165W оценили в 32 доллара

Компания Xiaomi представила внешний аккумулятор Power Bank 165W, который имеет ёмкость 10000 мАч. Этого хватит, чтобы 1,8 раза зарядить Xiaomi 14 Pro и 1,75 раза – iPhone 15 Pro Max. Новинка также характеризуется встроенным кабелем USB-C, отдельным разъемом USB-C, встроенным экраном, выходной мощностью 165 Вт (встроенный кабель выдает мощностью 120 Вт), поддержкой технологий зарядки PD 3.0, QC 3.0, PPS и Apple 2.4, а также возможностью заряжать ноутбуки. Например, Redmi Book 2024 можно зарядить до 28%, а MacBook Pro 2021 до 14-23%. Пауэрбанк доступен для предзаказа на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 32 доллара. Когда устройство появится в международной продаже, пока не раскрывается.