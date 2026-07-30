Владельцы смартфонов Samsung столкнулись с проблемами после апдейта

Обновления программного обеспечения должны повышать безопасность и улучшать работу смартфонов, однако иногда они приводят к неожиданным проблемам. Владельцы Samsung Galaxy S25 Ultra и Galaxy S24 Ultra всё чаще сообщают, что июльское обновление безопасности вызвало повышенный расход заряда аккумулятора, перегрев устройств и более медленную зарядку. Жалобы активно появляются на официальном форуме Samsung, Reddit и профильных технологических ресурсах. Один из владельцев Galaxy S25 Ultra рассказал, что до установки обновления смартфон работал без нареканий, однако после его установки уровень заряда начал стремительно снижаться.

По его словам, аккумулятор разряжался примерно с 85% около полуночи до 5% к полудню, при этом экран был активен всего около двух часов. Кроме того, устройство стало терять 5–7% заряда каждый час даже в режиме ожидания. Аналогичные сообщения поступают и от пользователей Galaxy S24 Ultra. Некоторые владельцы отмечают, что раньше смартфона без проблем хватало на целый день работы, однако после июльского обновления автономность заметно ухудшилась. Многие пользователи также сообщают о сильном нагреве устройства даже при выполнении простых задач или в режиме ожидания. Кроме того, часть владельцев столкнулась с более медленной зарядкой, которая не исчезает даже после стандартных попыток устранить проблему. На данный момент Samsung не выпускала официальных заявлений, подтверждающих наличие проблемы.
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