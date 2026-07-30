Владельцы смартфонов Samsung столкнулись с проблемами после апдейта

По его словам, аккумулятор разряжался примерно с 85% около полуночи до 5% к полудню, при этом экран был активен всего около двух часов. Кроме того, устройство стало терять 5–7% заряда каждый час даже в режиме ожидания. Аналогичные сообщения поступают и от пользователей Galaxy S24 Ultra. Некоторые владельцы отмечают, что раньше смартфона без проблем хватало на целый день работы, однако после июльского обновления автономность заметно ухудшилась. Многие пользователи также сообщают о сильном нагреве устройства даже при выполнении простых задач или в режиме ожидания. Кроме того, часть владельцев столкнулась с более медленной зарядкой, которая не исчезает даже после стандартных попыток устранить проблему. На данный момент Samsung не выпускала официальных заявлений, подтверждающих наличие проблемы.