Peakago очень компактен

Официально представлен новый компактный ноутбук Peakago с экраном всего 7 дюймов, который идеально подойдет для тех, кто работает в дороге или является системным администратором. Это достаточно удобно, ведь вы можете просто взять ноутбук, кинуть его в рюкзак или взять в руки, пойти куда вам нужно, сесть и поработать в максимально мобильном режиме. Конечно, это вариант не для тех, кто много сидит за рабочим столом и работает на постоянной основе, так как у ноутбука маленький экран и комфорта от него крайне мало. Зато если вы постоянно двигаетесь и хотите получить комфорт от работы, то самое время искать ноутбук в магазинах. Он является самым компактным решением на рынке и точно стоит своих 300 долларов. За эти деньги он просто идеален.