Pebble выпустила powerbank ACE 10000mAh со встроенными кабелями

Популярный производитель мобильных аксессуаров Pebble выпустил новый powerbank Ace 10000mAh. Как следует из названия, powerbank комплектуется колоссальным аккумулятором емкостью 10 000 мАч, который, по утверждению компании, может заряжать USB Type-C в два раза быстрее, чем другие блоки питания. Новинка также может похвастаться тонким дизайном и встроенными зарядными кабелями micro USB и Type-C с обеих сторон. Также есть светодиодный индикатор емкости, что облегчает его использование.

Pebble ACE 10000mAh поддерживает усовершенствованную систему защиты 10-контактной цепи, которая защищает от перезаряда и короткого замыкания, обеспечивая постоянную безопасность устройств. Powerbank поставляется в черном-красном, бело-красном и будет продаваться за 2200 рублей.