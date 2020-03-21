Перечень характеристик смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro

Сетевые инсайдеры раздобыли информацию о смартфонах Huawei P40 и Huawei P40 Pro, которые должны презентовать 26 марта на онлайн-конференции. Итак, Huawei P40 Pro должны оснастить 6,58-дюймовым экраном, однокристальной системой Kirin 990 5G, основной камерой с четырьмя модулями на 50, 40(широкоугольный) и 12 (телефото) Мп, а также датчиком ToF, врезанной в экран двойной селфи-камерой на 32 Мп, батареей на 4200 мАч, с 40-Вт проводной и беспроводной зарядкой той же мощности (по другим данным, 27-Вт), EMUI 10 и операционной системой Android 10. Главной особенностью данного устройства является зум SuperSensing 50x с телефото-стабилизацией и некий Huawei Fusion Engine для обработки изображения.

Huawei P40 получит 6,1-дюймовый экран, основную тройную камеру на 50, 16 и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, батарею на 3800 мАч, а также и цифровой зум 30х.