Перечни характеристик смартфонов Vivo V50 и V19

Сегодня в базе данных Google Play Console обнаружились сведения о двух смартфонах Vivo - V19 и V50, которые должны представить уже скоро. Аппарат Vivo V19 оснастят восьмиядерной однокристальной системой Snapdragon 712, 8 ГБ оперативной памяти, Full HD+ экраном разрешением 2400 × 1080 пикселей, аккумулятором на 4500 мАч, а также операционной системой Android 10.

Модель Vivo V50 будет характеризоваться чипсетом Qualcomm Snapdragon 665, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, дисплеем Full HD+ (2340:1080 точек), основной квадрокамерой, дактилоскопом на задней крышке, а также операционной системой Android 10.