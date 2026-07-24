Oppo выпустила геймерский смартфон K15

Сегодня компания Oppo без лишнего шума представила смартфон K15, который сохранил фирменный дизайн старших версий и также получил встроенный вентилятор активного охлаждения. Oppo K15 оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Под экраном расположен сканер отпечатков пальцев, а на задней панели установлены две камеры — основная на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольная на 50 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 50 Мп. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 7360 Super, дополненный оперативной памятью стандарта LPDDR4X на 12 ГБ и накопителем UFS 3.1 на 256 ГБ.

За поддержание оптимальной температуры при высоких нагрузках отвечает встроенный вентилятор активного охлаждения и система пассивного охлаждения. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. При этом смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP69 и весит 205 граммов. Среди коммуникационных возможностей заявлены поддержка 5G, двух SIM-карт с 4G, двухдиапазонный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC и инфракрасный порт. Более того, устройство работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16, хотя официальной информации о том, как долго производитель будет поддерживать это устройство апдейтами, пока что нет. Но, вероятно, как минимум два-три года обновления ОС выходить будут.