Oppo выпустила геймерский смартфон K15

За поддержание оптимальной температуры при высоких нагрузках отвечает встроенный вентилятор активного охлаждения и система пассивного охлаждения. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. При этом смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP69 и весит 205 граммов. Среди коммуникационных возможностей заявлены поддержка 5G, двух SIM-карт с 4G, двухдиапазонный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC и инфракрасный порт. Более того, устройство работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16, хотя официальной информации о том, как долго производитель будет поддерживать это устройство апдейтами, пока что нет. Но, вероятно, как минимум два-три года обновления ОС выходить будут.