Передняя часть флагманского смартфона ZTE Axon 30 Ultra

После официального подтверждения даты выпуска флагманских смартфонов ZTE Axon 30 Series, компания ZTE опубликовала плакат, который впервые показал заднюю часть Axon 30 Ultra.

Сейчас же компания ZTE выпустила новый тизер, демонстрирующий переднюю часть смартфона Axon Ultra.

Тизер показал, что в высококлассном смартфоне Axon 30 Ultra не используется камера, встроенная под экран, а вместо этого идет экранная линза по центру у верхнего края экрана. По слухам сети, смартфон Axon 30 Ultra будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD + и поддержкой частоты обновления до 144 Гц. Похоже, что технология встроенной камеры второго поколения ZTE все еще не так эффективна, как фронтальная камера обычных телефонов, поэтому ZTE решила добавить линзу через экран.
Комментарии и отзывы ZTE Axon 30 Ultra
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