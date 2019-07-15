Передняя панель Honor 9X засветилась на фото

2019-07-15, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 9X; [73]
В сети появилось фото защитного стекла для смартфона Honor 9X, официальный анонс которого состоится 23 июля. Снимок подтверждает наличие выдвижной фронтальной камеры и единственной заметной рамки под экраном.

По последним данным, потенциальный бестселлер получит 6,39-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, тройную тыльную камеру на 24 Мп (Sony IMX576), 8 и 5 Мп, выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, фирменный чипсет Kirin 810, 6-8 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флеш-памяти, заднюю панель из поликарбоната, сканер отпечатков пальцев, порт USB 2.0 Type-C, 3,5-мм разъем наушников и Android 9.0 Pie с интерфейсом Magic UI 2.0, а вот модуля NFC в смартфоне не будет.

Комментарии и отзывы Honor 9X
Смартфон Motorola P50 стал доступен для ...
Смартфон Motorola P50 стал доступен для Компания Motorola начала принимать предварительные заказы на смартфон Motorola P50, который был представл...
Официальные изображения HONOR 9X...
Официальные изображения HONOR 9XВ сети появилось официальное изображение предстоящего HONOR 9X демонстрирующий заднюю часть устройства. П...
AMD Radeon RX 5600 будет основана на арх...
AMD Radeon RX 5600 будет основана на архВидеокарты AMD Radeon RX 5700XT и 5700 появились на рынке чуть больше недели. Карты, основанные на новой ...
Стала известна дата выхода смартфона Xia...
Стала известна дата выхода смартфона XiaНесколько дней назад в сети появилась информация о том, что официальная презентация смартфона Xiaomi Mi A...
Процессор AMD Ryzen 7 3800X разогнали до...
Процессор AMD Ryzen 7 3800X разогнали доСудя по первым обзорам, новенькие процессоры AMD Ryzen 3000 тяжело разогнать из-за максимально возможной ...
Флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro вых...
Флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro выхКомпания ZTE объявила о российском релизе флагманского смартфона Axon 10 Pro, который был представлен в ф...
Honor тестирует Android 9.0 Pie на Honor...
Honor тестирует Android 9.0 Pie на HonorСетевые источники сообщают о том, что компания Honor начала тестирование прошивки EMUI 9.1 на базе Androi...
Apple возвращает приложение родительског...
Apple возвращает приложение родительскогКомпания Apple решила отменить на запрет приложения для родительского контроля OurPact, что позволило выт...


Обзор Meizu Note 9 4/128GB. Смартфон без NFC и карты памяти в 2019 году, вы серьезно?Обзор Meizu Note 9 4/128GB. Смартфон без NFC и карты памяти в 2019 году, вы серьезно?
Обзор Defender X361. Лучшая компьютерная акустика 2.1 Обзор Defender X361. Лучшая компьютерная акустика 2.1
Обзор HARPER ABX-332. Смарт ТВ медиаплеерОбзор HARPER ABX-332. Смарт ТВ медиаплеер
Обзор Verbatim ToughMAX. Защищенная флэшка для настоящих мужчинОбзор Verbatim ToughMAX. Защищенная флэшка для настоящих мужчин
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A80Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A80
Предварительный обзор Xiaomi Mi A3. Очен...
Предварительный обзор Xiaomi Mi A3. ОченСегодня мы поговорим о весьма обсуждаемом в интернете смартфоне Xiaomi Mi A3, который выглядит крайне при...
Обзор Automachef. Делаем бургеры...
Обзор Automachef. Делаем бургерыДовольно редко на глаза попадаются действительно интересные игры от независимых разработчиков, так как у ...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радость...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радостьСегодня мы поговорим о крайне полезных вещах, которые вам пригодятся и сделаю вашу жизнь проще. Готовка —...
Предварительный обзор Sigma fp. Компактн...
Предварительный обзор Sigma fp. КомпактнОфициально представлена новая камера Sigma fp, которая выглядит достаточно привлекательно, обладает целым...
Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». Фил...
Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». ФилГрандиозное завершение истории о камнях бесконечности не заставило Marvel сдать позиции и новый фильм фра...
Предварительный обзор Raidmax Tornado RC...
Предварительный обзор Raidmax Tornado RCДовольно активно в последнее время стали продвигать системы жидкостного охлаждения, которые позволяют вам...
Обзор TED. Учим иностранный язык...
Обзор TED. Учим иностранный языкСегодня мы поговорим о весьма интересном приложении TED, которое позволяет смотреть видео на английском с...
Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическая...
Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическаяЯ провел некоторое время в игре Kubifaktorium и могу с уверенностью сказать, что большинству геймеров она...
Предварительный обзор Nintendo Switch Li...
Предварительный обзор Nintendo Switch LiДлительное время на просторах интернета обсуждали возможность выпуска более доступной и компактной консол...
ASUS ROG привезла в Россию новые продукт...
ASUS ROG привезла в Россию новые продукт5 июля в Москве прошла презентация ASUS Republic of Gamers, в рамках которой были представлены обновленны...
Обзор Programming Hub: Learn to Code. Уч...
Обзор Programming Hub: Learn to Code. УчСегодня мы поговорим о достаточно интересной образовательной программе Programming Hub: Learn to Code, ко...
Предварительный обзор Canon PowerShot G5...
Предварительный обзор Canon PowerShot G5Состоялся официальный анонс фотоаппарата Canon PowerShot G5 X Mark II, который не только выглядит привлек...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor