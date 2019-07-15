Передняя панель Honor 9X засветилась на фото

В сети появилось фото защитного стекла для смартфона Honor 9X, официальный анонс которого состоится 23 июля. Снимок подтверждает наличие выдвижной фронтальной камеры и единственной заметной рамки под экраном.

По последним данным, потенциальный бестселлер получит 6,39-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, тройную тыльную камеру на 24 Мп (Sony IMX576), 8 и 5 Мп, выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, фирменный чипсет Kirin 810, 6-8 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флеш-памяти, заднюю панель из поликарбоната, сканер отпечатков пальцев, порт USB 2.0 Type-C, 3,5-мм разъем наушников и Android 9.0 Pie с интерфейсом Magic UI 2.0, а вот модуля NFC в смартфоне не будет.