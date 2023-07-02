Перевыпущенный Samsung Galaxy S21 FE не порадует ценой

В сети появилась информация о цене перевыпущенного смартфона Samsung Galaxy S21 FE, который должен выйти как минимум в Индии. Утверждается, что за «новинку» попросят 610 долларов. Любопытно, что за эти же деньги на индийском рынке продается более технологичный Samsung Galaxy S22, а оригинальный S21 FE стоит 490 долларов. Перевыпущенная модель будет отличаться от старой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 888 вместо Samsung Exynos 2100, 256 ГБ флэш-памяти в базовом варианте и новой расцветкой.

Смартфон также оснастят 6,4-дюймовым Super AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями 12 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 25 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной зарядки, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и корпусом из поликарбоната с металлической рамкой.
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