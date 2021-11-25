Перевыпуск смартфона Huawei nova 8 SE версии 4G

Huawei испытывает трудности с закупкой запчастей из-за границы, поэтому ей пришлось проявить творческий подход к запуску новых продуктов. Похоже, что прошлогодний Huawei nova 8 SE будет перевыпущен в 4G версии.

Первоначальная модель была оснащена Dimensity 720 для стандартной модели и Dimensity 800U для модели премиум-класса. В этом переиздании вместо этого будет использоваться процессор Kirin 710A - это первый набор микросхем, который будет массово производиться на китайском литейном заводе SMIC чип изготовлен по 14-нм техпроцессу FinFET. Телефон будет поставляться с HarmonyOS 2 из коробки и будет иметь 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища. Эта модель получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей 1080p+. Смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 3800 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт через USB-C.