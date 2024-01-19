Переводчик на базе ИИ в Galaxy S24 работает даже в мессенджерах

С релизом серии смартфонов Galaxy S24 компания Samsung сделала особый акцент на функциях искусственного интеллекта, которые изначально воспринимались аудиторией как нечто интересное, но не совсем полезное в повседневной жизни. Но теперь оказалось, что на самом деле технологии на базе ИИ действительно заслуживают внимания. Например, компания в рамках презентации поведала о функции перевода, который будет использовать искусственный интеллект для перевода голосовых звонков и текстовых сообщений в реальном времени. Изначально журналисты думали, что эта функция будет ограничена только встроенными приложениями, но похоже, что даже WhatsApp сможет использовать эту функцию на Galaxy S24.

В сети появилось изображение от пользователя, на котором видно, что на Galaxy S24 Ultra показан перевод текстов в режиме реального времени. Это действительно делает устройство крайне удобным, потому что Samsung, по сути, устраняет языковые барьеры с помощью этой функции, будь то текстовые сообщения или звонки. Если эта функция перевода работает в WhatsApp, есть шанс, что другие приложения также поддерживают эту передовую функцию. И, безусловно, это делает устройство более интересным с точки зрения повседневного использования — вам уже не так важна производительность процессора в играх, тогда как фишки вроде перевода текста или быстрого поиска предметов с фотографии позволяют получить огромное преимущество в бытовых вопросах и рабочих процессах.