Первая партия Honor V40 разошлась за 3 минуты

Сегодня был запущен Honor V40, который также сразу стал доступным для покупки. Более того, стоит отметить, что производителю удалось продать первую партию смартфонов всего за 3 минуты 46 секунд. Китайский технологический гигант поделился этим достижением в своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов. Устройство поступило в продажу через несколько онлайн-сайтов, в том числе Honor Mall, JD.com, Tmall и другие крупные платформы. Согласно отчету ITHome, на всех данных интернет-магазинах устройство указано как отсутствующее на складе. Другими словами, недавно выпущенный смартфон в настоящее время недоступен для покупки в Китае. Для тех, кто не знает, Honor V40 — это самая свежая новинка компании, которая оснащена процессором MediaTek Dimensity 1000+ и 50-мегапиксельной основной задней камерой.