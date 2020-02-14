Первая партия Samsung Galaxy Z Flip полностью распродана

Редактор популярного издания XDA Developers Макс Вайнбах сообщил о том, что компания Samsung уже распродала первую партию складного смартфона Galaxy Z Flip. Аппарат, который стоит 1380 долларов, сейчас невозможно купить в США. В России смартфона оценен в 119 990 рублей.

Напомним, что Samsung Galaxy Z Flip оснащается 6,7-дюймовым гибким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением 2636:1080 пикселей, 1,1-дюймовым вспомогательным дисплеем с разрешением 300:112 пикселей, чипсетом Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, сдвоенную тыльной камерой разрешением 12 Мп, фронтальной камерой на 10 Мп, аккумулятором емкостью 3300 мАч, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 10.